Скрывают реальные потери: Кремль блокирует доступ к базе погибших и раненых военных
- Россия заблокировала сайт "Хочу вернуть", где публиковались данные о погибших и раненых российских военных в Украине.
- Пользователи сайта используют VPN для доступа к информации, несмотря на блокировку.
Россияне заблокировали сайт, на котором распространялась информация о погибших российских военных на войне в Украине. Оккупанты в очередной раз пытаются скрыть от своего народа правду.
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт "Хочу вернуть". Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Как россияне начали скрывать собственные потери?
На сайте доступна информация о более 156 тысяч погибших и 96 тысяч раненых российских военных. Данные регулярно обновляются, а еженедельно база пополняется новыми подтвержденными записями.
Проект начал работу в январе 2026 года, но уже через месяц россияне начали блокировать его на своей территории. Теперь родным российских солдат и офицеров приходится пользоваться VPN, чтобы узнать правду об их судьбе.
В российских телеграмм-каналах публикуются инструкции о том, как можно обойти блокировку. Оккупанты недовольны таким решением, что привело к возмущению в комментариях.
Статистика сайта показывает, что несмотря на блокировку в России, сотни пользователей ежедневно просматривают базу потерь, чтобы узнать правду о судьбе российских военных,
– заявили в Коордштабе.
В Коордштабе добавили, что каждый, кто посещает сайт "Хочу вернуть", осознает истинную цену войны, которую начала Россия.
Что еще известно о блокировке сайтов в России?
Российские военные обратились к Роскомнадзор с просьбой не блокировать Telegram. Они сказали, что это "единственный канал связи".
Россияне пытаются обойти блокировку Starlink. В телеграмме распространяется бот, который якобы помогает обойти блокировку.