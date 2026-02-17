Скрывают реальные потери: Кремль блокирует доступ к базе погибших и раненых военных

Россияне заблокировали сайт, на котором распространялась информация о погибших российских военных на войне в Украине. Оккупанты в очередной раз пытаются скрыть от своего народа правду.

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт "Хочу вернуть". Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как россияне начали скрывать собственные потери?

На сайте доступна информация о более 156 тысяч погибших и 96 тысяч раненых российских военных. Данные регулярно обновляются, а еженедельно база пополняется новыми подтвержденными записями.

Проект начал работу в январе 2026 года, но уже через месяц россияне начали блокировать его на своей территории. Теперь родным российских солдат и офицеров приходится пользоваться VPN, чтобы узнать правду об их судьбе.

В российских телеграмм-каналах публикуются инструкции о том, как можно обойти блокировку. Оккупанты недовольны таким решением, что привело к возмущению в комментариях.

Статистика сайта показывает, что несмотря на блокировку в России, сотни пользователей ежедневно просматривают базу потерь, чтобы узнать правду о судьбе российских военных,

– заявили в Коордштабе.

В Коордштабе добавили, что каждый, кто посещает сайт "Хочу вернуть", осознает истинную цену войны, которую начала Россия.

