Роскомнагляд заблокував на території Росії сайт "Хочу вернуть". Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як росіяни почали приховувати власні втрати?

На сайті доступна інформація про понад 156 тисяч загиблих та 96 тисяч поранених російських військових. Дані регулярно оновлюються, а щотижня база поповнюється новими підтвердженими записами.

Проєкт розпочав роботу в січні 2026 року, але вже через місяць росіяни почали блокувати його на своїй території. Тепер рідним російських солдатів та офіцерів доводиться користуватися VPN, щоб дізнатися правду про їхню долю.

В російських телеграм-каналах публікуються інструкції про те, як можна обійти блокування. Окупанти незадоволені таким рішенням, що призвело до обурення в коментарях.

Статистика сайту показує, що попри блокування в Росії, сотні користувачів щодня переглядають базу втрат, щоб дізнатися правду про долю російських військових,

– заявили в Коордштабі.

В Коордштабі додали, що кожен, хто відвідує сайт "Хочу вернуть", усвідомлює справжню ціну війни, яку розпочала Росія.

Що ще відомо про блокування сайтів в Росії?