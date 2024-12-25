Из-за атаки на Льгов погиб заместитель командира 810 бригады Паштов

В ночь на 25 декабря Силы обороны ударили по Льгову в Курской области. Били по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России. В результате атаки, которую подтвердили в СтратКоме, убит заместитель командира бригады Салим Паштов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Милитарный". 810 бригада морской пехоты долго действовала на Юге Украины – и постоянно несла потери. Затем ее перебросили на Курщину. Но оккупантам не везет и там.

Контекст В ВСУ подтвердили удар по месту расположения оккупантов во Льгове

Что известно о смерти российского офицера из 810 бригады

О смерти Паштова написала его сестра. Она подтвердила и другие потери. По крайней мере семеро военных на фото указаны с позывными. Возможно, речь идет об офицерском составе.



Во Льгове погибло много россиян / Фото с сайта "Милитарный"

Пункт управления был в многоэтажном здании. Россияне утверждают, что удар нанесли из HIMARS. Но это могло быть и что-то другое, ведь Льгов расположен всего в 28 километрах от государственной границы Украины.

Интересно, что сами россияне признают: 810-я – наиболее потрепанная бригада. Оппозиционные СМИ установили: из более 350 пропавших под Курском российских военных, чьи личные данные удалось подтвердить, больше всего оккупантов (71 человек) служили в 810 бригаде. А "военкоры" обвиняют командиров бригады в провокациях и уничтожении личного состава.