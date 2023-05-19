Президент Грузии не получила разрешение выступить в Европарламенте: что говорит правительство страны

Саломе Зурабишвили – президентка Грузии – 31 мая должна выступить в Брюсселе. В то же время по состоянию на 19 мая правительство страны до сих пор не выдало ей разрешение на визит. Запрос политик подала еще 27 апреля.

Согласно законам Грузии, президент страны должна согласовывать все внешнеполитические шаги с кабмином. В администрации Зурабишвили подчеркнули, что она планирует переговоры с Урсулой фон дер Ляен и Шарлем Мишелем. Тема – выполнение рекомендаций ЕС по программе "Европейская перспектива Грузии".

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Что говорят в правительстве Грузии

В правительстве Грузии заявили, что Зурабишвили получит разрешение на выезд. То, что его до сих пор не выдали, называют "техническим вопросом". Детали, когда это произойдет, пока не озвучили.

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Восстановление авиасообщения Грузии и России возмутило неправительственные организации. Они опубликовали совместное заявление. Его поддержали более 100 организаций.

ЕС четко заявил, что он и его партнеры не разрешают полеты из России или в Россию, и это решение правительства Грузии вызывает обеспокоенность обязательствами Грузии по соблюдению постановлений ЕС во внешней политике, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отметили, что правительство Грузии продолжает менять внешнеполитический курс страны. Это делают вопреки воле грузинского народа и конституции страны.

К слову, в Тбилиси уже начались протесты из-за первого рейса, прибывшего из Москвы.