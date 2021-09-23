Сам видел, как Россия перебрасывает войска в Украину, – разоблачитель Трампа в деле импичмента

Александр Виндман, который был одним из главных свидетелей в процессе первого импичмента Дональда Трампа, рассказал, что собственными глазами видел, как Россия перебрасывала своих кадровых военных на Донбасс.

Мужчина рассказал, что с 2012 по 2015 год работал военным атташе в Москве. По его словам, первые 18 месяцев отношения с вооруженными силами страны-агрессора были "сравнительно нормальными".

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Однако после того, как Россия напала на Украину, все резко изменилось. Мы (США – 24 канал) поддерживали Украину. Я постоянно ездил в командировки в Ростов и наблюдал, что там происходило, как вооруженные силы РФ перебрасывают войска. Воочию это видел и докладывал,

– отметил Александр Виндман.

Россия перебрасывала войска к границам

В марте в ВСУ предупреждали, что Россия наращивает свое военное присутствие возле границ Украины – говорилось о Воронежской, Ростовской и Брянской областях.

Все это государство-оккупант делало под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021". Кроме этого, военную технику завозили в оккупированный Крым.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team 8 апреля обнаружила полевой военный лагерь РФ возле украинской границы. Тогда Евросоюз обратился к России и призвал воздержаться от шагов, которые приведут к эскалации конфликта.



Россия стягивала войска к украинским границам / Инфографика 24 канала