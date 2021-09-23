Чоловік розповів, що з 2012 по 2015 рік працював військовим аташе у Москві. За його словами, перші 18 місяців відносили зі збройними силами країни-агресора були "порівняно нормальними".

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Однак після того, як Росія напала на Україну, усе різко змінилося. Ми (США – 24 канал) підтримували Україну. Я постійно їздив у відрядження до Ростова і спостерігав, що там відбувалося, як збройні сили РФ перекидають війська. На власні очі це бачив і доповідав,
– зазначив Олександр Віндман.

Росія нещодавно перекидала війська до кордонів


Росія стягувала війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу