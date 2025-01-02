Главная победа и поражение Путина в 2024 году

В 2024 году Владимир Путин потерпел большое количество поражений. В частности, события в Сирии, ядерный шантаж, который уже не воспринимают на Западе, проблемы в российской армии, хрупкая экономика. Самая большая ошибка кремлевского диктатора – это война против Украины.

Больших побед у России не было, однако кое-что врагу таки удалось реализовать. Такое мнение 24 Каналу озвучил историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

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Самая большая ошибка Путина

Ярослав Грицак отметил, что одно из поражений Путина – свержение режима Башара Асада в Сирии. Это в очередной раз показало всему миру, что Россия – не "супердержава", которой она себя пыталась подать. Союзники Кремля должны понимать, что в критической ситуации россияне не придут на помощь.

Также ядерные угрозы Путина, которые Запад воспринимает как блеф. Большинство считает, что вряд ли Россия решится применить ядерное оружие. Он не имеет такой возможности, но дальше продолжит свой шантаж. Это свидетельствует и о слабости Путина.

Кроме того, есть вопросы относительно российской экономики и армии, которая всегда является функцией экономики. По некоторым оценкам, к середине 2025 года и экономика, и армия врага будут иметь серьезные проблемы с ресурсом.

Нам главное до этого времени выстоять. Это системные, структурные слабости. Я не говорю, что Путин может дольше держаться, и режим будет продолжаться. Мы видим серьезные проблемы. За теми декорациями, которые Путин подает, видим хрупкость этого режима,

– подчеркнул историк.

В то же время у Путина нет значительных достижений в 2024 году. В определенной степени ему удалось активизировать БРИКС. Он делает вид, что существует некий союз различных государств, которые имеют общую антизападную программу вместе с Россией, и они будут его союзниками.

Наверное, кремлевскому диктатору удалось переломить изоляцию, которая окружила Россию. Однако говорится о странах третьего мира, поэтому так называемый глава Кремля – не лидер первого мира, которым он хочет быть.

"Думаю, самой большой ошибкой Путина является война с Украиной. Он за эту войну будет жестко наказан. Понятно, что он сейчас не имеет отступления назад. У него нет большого маневра. Поэтому я сомневаюсь, что в этом году будет мир или перемирие в Украине. Думаю, что начнутся переговоры", – сказал доктор исторических наук.