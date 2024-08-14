Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны отработали по 4 российским аэродромам

Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны отработали по четырем российским аэродромам

Источники 24 Канала сообщили, что дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Речь идет об аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейку и Борисоглебска.

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Удар был результативным

Операция была спланирована специально, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях уже жалуются, что удар был результативным, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные телеграмм-каналы писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

После атаки дронов на аэродроме возник пожар. OSINT-аналитик Neonhandrail опубликовал данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что, вероятно, горит склад горюче-смазочных материалов. Он также отметил, что расстояние до Саваслейки от границы Украины – около 660 километров.

Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами,

– отметил источник.

Также отметили, что работа продолжится. Силы обороны работают для того, чтобы уничтожить российскую военную машину.

Самая масштабная атака по российским аэродромам: смотрите видео

Атаки на российские аэродромы становятся систематическими. В частности, ранее там атаковали авиабазу в Липецке. Удалось уничтожить склад управляемых авиационных бомб, которые враг планировал использовать против украинских городов.

Также российский самолет уничтожили ночью 14 августа. В Генштабе ВСУ рассказали детали уничтожения вражеского Су-34 на территории Курской области.

Добавим, что уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 прокомментировал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

В своем телеграм-канале он подтвердил факт уничтожения вражеского самолета и заявил о "чистом небе над Курщиной".

По словам Главкома, группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.

Так, от начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. По словам Сырского, "завершен поиск и уничтожение противника в Судже".