Самая мощная атака на Киев с весны: летели ракеты и дроны – сколько целей удалось сбить
Источник:КГВА
Российские оккупанты ударили по украинской столице дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. В городской военной администрации впоследствии рассказали, сколько целей было уничтожено.
В ночь на 30 августа враг нанес очередной удар по нашему государству. В частности, было уничтожено более 20 целей, летевших на Киев. Это одна из самых масштабных атак по городу за последние месяцы.
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Комбинированный удар по Киеву
Как пишут в КГВА, в последний раз Россия так била по столице аж весной. Оккупанты совершили массированную комбинированную атаку с помощью нескольких групп дронов типа Shahed, а также ракет, которые запустили с бортов стратегической авиации Ту-95мс.
В общей сложности силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей. Точное количество, а также тип ракет и БПЛА официально обнародуют Воздушные Силы.
Власти отмечают, что обломки нескольких воздушных целей упали на нежилые застройки в Дарницком и Шевченковском районах, в результате чего вспыхнули пожары. На место выехали работники ГСЧС – они ликвидируют возгорание.
"В очередной раз благодарим ПВО за отличную работу. Но в очередной раз озвучу упорные просьбы наших защитников неба – заботьтесь о собственной безопасности! И ни в коем случае не снимайте работу ПВО", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Больше о массированном обстреле
- Около 00:40 в Воздушных силах констатировали, что первая группа дронов-камикадзе вошла в воздушное пространство Украины, находится в районе Сумской и Черниговской областей, но движется на Киев.
- Через два часа появилась информация о пустотах крылатых ракет из бомбардировщика Ту-95мс. Местные слышали взрывы в столице около 5:10.
- Кроме того, взрывы слышали в Черкасской области нашего государства. Власти призвали позаботиться о безопасности, не игнорировать тревогу и не снимать ПВО.