Самая высокая ценность Украины – человек, а в России это оружие, – Зеленский

Для Кремля человеческие жизни не представляют никакой ценности. Руководство государства-агрессора ценит только оружие и собственные амбиции.

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии иностранных и украинских фотографов, демонстрирующих, как украинцы ценят каждую жизнь. Ведь в сложнейшей ситуации наш народ объединился и помогает друг другу.

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Украина – государство, где наивысшей ценностью является человек. И мы воюем против агрессора, для которого наивысшая ценность – это оружие,

– подчеркнул Зеленский.

На обнародованных фото украинцы помогают раненым согражданам, раздают гуманитарную помощь, поддерживают друг друга в самые тяжелые моменты и пытаются жить среди развалин и пожарищ.

Как украинцы поддерживают друг друга во время войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 30 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 35 600 российских военных. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 150 оккупантов, российский танк, 6 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, средство ПВО, крылатую ракету, беспилотник и 4 единицы автомобильной техники. Больше всего потерь враг понес на Бахмутском направлении.

Украинские военные нанесли удар по Змеиному, остатки российского гарнизона были вынуждены эвакуироваться. В Кремле уже подтвердили, что их солдаты покинут остров. Однако враждебное минобороны не признало свое поражение, а подло назвало это "жестом доброй воли".

29 июня россияне ударили ракетой по многоэтажке в Николаеве. К сожалению, 6 местных жителей погибли, а еще 6 – пострадали. Число жертв может возрасти, ведь завалы еще разбирают.

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