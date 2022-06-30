Президент Володимир Зеленський опублікував фотографії іноземних та українських фотографів, які демонструють те, як українці цінують кожне життя. Адже в найскладнішій ситуації наш народ об'єднався та допомагає один одному.

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Україна – держава, де найвищою цінністю є людина. І ми воюємо проти агресора, для якого найвища цінність – це зброя,

– наголосив Зеленський.

На оприлюднених фото українці допомагають пораненим співгромадянам, роздають гуманітарну допомогу, підтримують один одного у найважчі моменти та намагаються жити серед руїн і згарища.

Як українці підтримують один одного під час війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 30 червня Збройні Сили України ліквідували 35 600 російських військових. Лише за минулу добу наші воїни знищили 150 окупантів, російський танк, 6 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, засіб ППО, крилату ракету, безпілотник та 4 одиниці автомобільної техніки. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські військові завдали удару по Зміїному, залишки російського гарнізону були змушені евакуюватися. У Кремлі вже підтвердили, що їхні солдати покинути острів. Однак вороже міноборони не визнало свою поразку, а ницо назвало це "жестом доброї волі".

29 червня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Миколаєві. На жаль, 6 місцевих мешканців загинули, а ще 6 – постраждали. Кількість жертв може зрости, адже завали ще розбирають.

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