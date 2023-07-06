Какие гарантии может получить Украина на саммите НАТО: Жданов допустил предложения партнеров

На саммите НАТО 11 – 12 июля Украина ожидает получить гарантии от партнеров по членству в организации для защиты от России. Однако союзники могут предложить альтернативу.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в Вильнюсе будут говорить о прямых договорах со странами-партнерами.

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"Мы заключаем прямой договор, четко прописывающий военно-техническую, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь Украине в случае кризисной ситуации с Россией", – пояснил Жданов.

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Фактически то, что сегодня происходит в формате "Рамштайна", будет прописываться в договорах: кто, сколько и когда. Но это будут прямые договоры с каждой страной в отдельности.

Столтенберг остается главой НАТО

Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Жданов считает хорошей новостью, что Йенс Столтенберг остается руководителем Альянса еще на год.

"Он смог занять равноудаленную позицию от острых углов, которые сегодня встречаются на пути НАТО. Он дистанцировал Альянс от войны, но у него есть политическая позиция с максимальной поддержкой Украины", – подчеркнул военный эксперт.

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