Какие гарантии может получить Украина на саммите НАТО: Жданов допустил предложения партнеров
На саммите НАТО 11 – 12 июля Украина ожидает получить гарантии от партнеров по членству в организации для защиты от России. Однако союзники могут предложить альтернативу.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в Вильнюсе будут говорить о прямых договорах со странами-партнерами.
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"Мы заключаем прямой договор, четко прописывающий военно-техническую, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь Украине в случае кризисной ситуации с Россией", – пояснил Жданов.
Что могут предложить Украине на саммите НАТО: смотрите видео
Фактически то, что сегодня происходит в формате "Рамштайна", будет прописываться в договорах: кто, сколько и когда. Но это будут прямые договоры с каждой страной в отдельности.Обратите внимание! Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.
Столтенберг остается главой НАТО
Жданов считает хорошей новостью, что Йенс Столтенберг остается руководителем Альянса еще на год.
"Он смог занять равноудаленную позицию от острых углов, которые сегодня встречаются на пути НАТО. Он дистанцировал Альянс от войны, но у него есть политическая позиция с максимальной поддержкой Украины", – подчеркнул военный эксперт.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- 11 – 12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает конкретные решения по членству в организации. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить наше государство в Североатлантический альянс.
- Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре по примеру Финляндии, которая уже в Альянсе, и Швеции, которая скоро может присоединиться к союзу.
- Кроме того, Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации, выражающий поддержку вступления Украины в НАТО. Однако после завершения войны, когда на территории нашего государства наступит мир.