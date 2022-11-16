Снова опозорился: Лавров сбежал с саммита G20 перед массированными ударами по Украине

Лавров покинул саммит, вероятно во избежание неприятных вопросов от Запада. Встретиться с Сергеем Лавровым на саммите согласились только глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол

По информации российских СМИ, всю запланированную работу на саммите представитель России завершил и его ранний отлет отнюдь не связан с бойкотом, который ему объявила Великобритания и ряд стран. Российский политик поехал домой перед массированным ракетным обстрелом Украины , пишет 24 канал.

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Путин испугался, а Лавров позорно скрылся.

Представитель России выступил на заседании по продовольственной и энергетической безопасности и заседании, посвященном здравоохранению. После этого Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Сначала предполагалось, что делегацию России на нем будет возглавлять лично российский диктатор, однако тот испугался пренебрежительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран и во избежание такого позора отправил вместо себя Лаврова.

Лавров на полях саммита G20 обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров. Прихвостень Владимира Путина убежден, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

Вероятно, после холодного приема со стороны стран-участниц G20 Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.

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