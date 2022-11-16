Снова опозорился: Лавров сбежал с саммита G20 перед массированными ударами по Украине
Лавров покинул саммит, вероятно во избежание неприятных вопросов от Запада. Встретиться с Сергеем Лавровым на саммите согласились только глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол
По информации российских СМИ, всю запланированную работу на саммите представитель России завершил и его ранний отлет отнюдь не связан с бойкотом, который ему объявила Великобритания и ряд стран. Российский политик поехал домой перед массированным ракетным обстрелом Украины , пишет 24 канал.
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Путин испугался, а Лавров позорно скрылся.
Представитель России выступил на заседании по продовольственной и энергетической безопасности и заседании, посвященном здравоохранению. После этого Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.
Сначала предполагалось, что делегацию России на нем будет возглавлять лично российский диктатор, однако тот испугался пренебрежительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран и во избежание такого позора отправил вместо себя Лаврова.
Вероятно, после холодного приема со стороны стран-участниц G20 Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.
Саммит Большой двадцатки: что известно
- 16 ноября лидеры стран Большой двадцатки выступили с заявлением, в котором заявили, что они "решительно осуждают" агрессию России против Украины. В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций". Лидеры стран заявили, что угроза применения ядерного оружия недопустима, а также страны должны соблюдать Международное право.
- На саммите в Индонезии выступил онлайн и президент Владимир Зеленский . Он произнес речь, во время которой предложил формулу мира, а также подчеркнул, что ни одного "Минска-3" не будет.
- В то же время представитель России Лавров пожаловался на Зеленского . Он обвинил Президента Украины в срыве "мирных переговоров" и затягивании конфликта.
- Отметим также, что после речи Зеленского россияне написали в сети немало нелепых и забавных комментариев, в которых жаловались и сетовали на свое государство .
- Также на саммите премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил свои 5 шагов по уменьшению влияния России .
- К помощи Украины призвал лидер Франции. Он встретился с Си Цзиньпином и призвал его объединить усилия по Украине.