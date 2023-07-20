Путин попал в ловушку: какие последствия в России будет иметь изолированность диктатора

Мир понемногу мобилизуется против российского диктатора Владимира Путина. Но если россияне видят то, что их "царь" ненастоящий и ничего не может, его нужно менять.

Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок. Он отметил, что президент России понимает, что он даже не может поехать на саммит БРИКС в ЮАР, потому что его просто арестуют.

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"Кто ожидал, что президент ЮАР скажет: "Давайте лучше там Лавров", – еще год назад. – "Да нет, Путин", – сказал Клочок.

В России все "подгорает"

Даже визит африканской делегации во главе с президентом Южно-Африканской республики сначала в Киев, а затем в Москву не принес много пользы для бункерного деда.

К тому же под серьезным давлением продовольственной безопасности оказались эти африканские страны на фоне предстоящего экономического саммита Россия – Африка, который состоится в конце июля в стране-агрессоре.

"Как-то все оно немного не срастается в России и Путина. Реально "подгорает", – сказал общественный деятель.

Если говорить об истории с зерновым соглашением, то еще несколько дней назад россияне говорили, что они из него выходят. Также они приостанавливали участие в нем в октябре 2022 года, после атаки на российские корабли. Впоследствии страна-агрессор возобновила свое участие. Тем временем после разговора главы российского МИД с министром иностранных дел Турции было заявление о том, что россияне рассмотрят "альтернативные пути" поставок зерна в Африку.

Сейчас много блефа со стороны России, но Путин отлично понимает, что он попал в очень серьезную ловушку. И эти заигрывания его с Африкой с угрозами войной, с Эрдоганом – "нет-нет-нет, не соглашаемся на зерновое соглашение", а потом вдруг на уровне министров иностранных дел решит эту проблему,

– сказал глава БФ "Новая дорога".

Встреча российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также визит Владимира Путина в Пекин под сомнением. Визит бункерного деда на саммит "Большой двадцатки" также сомнительный. Скорее всего, российский диктатор присоединится по видеосвязи.

Даже дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Беларусью – больше, чем открытый вопрос. По мнению общественного деятеля, в Россию будет ездить Александр Лукашенко, а вот Путин вряд ли куда-нибудь поедет.

Как российский диктатор углубляется в изоляцию: смотрите видео

У Путина только провалы

Даже российские чиновники понимают нелепость продолжения так называемой "спецоперации". Ведь конечных "результатов", о которых говорит бункерный дед, добиться невозможно. А каждый шаг приводит к еще большему углублению кризисного положения России на международной арене. Фактически окружение Путина внутри страны-агрессора начинает задавать вопросы. Мол, что происходит.

"Уже все желания Путина, которые он выражает, особенно, что касается чувствительных моментов, сохранение "памятника себе" – Крымского моста, международные поездки – повсюду провалы, провалы, провалы", – подчеркнул общественный деятель.

Российская элита все это видит, но у нее полностью связаны руки. В стране-агрессоре понимают, что все работает против. Еще полтора года назад россияне надеялись, что они подстроятся и санкции не будут столь мощными.

"История именно с участием Путина в саммите БРИКС – очень показательна. Один день звучит заявление, что мы "объявим войну", а второй день, что "договорились". С него хохочет весь мир. Цена этого смеха очень жесткая и высокая – жизнь украинцев", – подчеркнул глава БФ "Новая дорога".

Путин не едет на саммит БРИКС