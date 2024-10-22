На саммите БРИКС, который начался в Казани, будут присутствовать десятки стран, и, возможно, даже Генсек ООН Антониу Гутерреш. Его потенциальное участие является большой проблемой для Украины.

Впрочем, как объяснил 24 Каналу политолог Максим Несвитайлов, есть и положительные моменты. Лидеры некоторых стран отменили свою поездку в Россию. Среди них – президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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О негативе

На саммите БРИКС должны присутствовать делегации из 36 стран, в частности 22 главы государств. Это крайне плохо прежде всего из-за того, что Украина провела кампанию по непризнанию Владимира Путина как президента России.

Многие страны поддержали наше государство и не согласны с результатами президентских выборов в стране-агрессоре. Они считают, что Путин является узурпатором власти. Однако саммит БРИКС в таком масштабе может позволить субъективироваться российскому диктатору.

Однако едва ли не самой большой проблемой является возможное участие Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Если Турция и Китай могут направить своих представителей, то присутствие генсека накладывает огромную ответственность и создает повод для субъективации России и ее руководителя.

К слову, МИД Украины осудило решение Гутерреша, подчеркивая, что это вредит репутации ООН и не способствует делу мира.

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О позитиве

По словам политолога, отмена поездки президента Бразилии и главы Сербии Александара Вучича – положительный момент.

Интересно! Лула да Силва отменил свою поездку в Казань из-за несчастного случая. Лидер страны упал в ванной комнате и ударился головой в вечером 19 октября.

Поскольку сербский глава – это большой друг и союзник Путина, а Бразилия – региональный лидер и соавтор так называемого китайско-бразильского "мирного плана окончания конфликта в Украине".

То, что Бразилия не будет представлена на уровне главы государства – это также значительный плюс,

– отметил Максим Несвитайлов.