Утім, як пояснив 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов, є і позитивні моменти. Лідери деяких країн скасували свою поїздку до Росії. Серед них – президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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Про негатив

На саміті БРІКС мають бути присутніми делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держав. Це вкрай погано насамперед через те, що Україна провела кампанію з невизнання Владіміра Путіна як президента Росії.

Чимало країн підтримали нашу державу й не погоджуються з результатами президентських виборів у країні-агресорці. Вони вважають, що Путін є узурпатором влади. Проте саміт БРІКС у такому масштабі може дозволити суб'єктивуватися російському диктатору.

Однак чи не найбільшою проблемою є можлива участь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Якщо Туреччина та Китай можуть направити своїх представників, то присутність генсека накладає величезну відповідальність і створює привід для суб'єктивації Росії і її очільника.

До слова, МЗС України засудило рішення Гутерреша, підкреслюючи, що це шкодить репутації ООН та не сприяє справі миру.

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Про позитив

За словами політолога, скасування поїздки президента Бразилії та очільника Сербії Александара Вучича – позитивний момент.

Цікаво! Лула да Сілва скасував свою поїздку до Казані через нещасний випадок. Лідер країни впав у ванній кімнаті та вдарився головою у ввечері 19 жовтня.

Оскільки сербський глава – це великий друг та союзник Путіна, а Бразилія – регіональний лідер та співавтор так званого китайсько-бразильського "мирного плану закінчення конфлікту в Україні".

Те, що Бразилія не буде представлена на рівні очільника держави – це також значний плюс,

– наголосив Максим Несвітайлов.