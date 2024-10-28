Союза в БРИКС нет, Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита в Казани
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о саммите БРИКС в Казани. А также объяснил, почему большинство стран не хотят сотрудничать с Путиным.
В составе саммита БРИКС не было многих лидеров, на которых рассчитывала Россия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
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Зеленский о саммите БРИКС
Зеленский считает, что пока саммит БРИКС провалился и пока нет никакого союза между странами-участницами.
Президент Украины также добавил, что Путин сам раскалывает БРИКС своей политикой войны. Россия очень хочет поляризовать мир и разделить его на Запад и БРИКС, и пока ей не удалось это сделать.
Все понимают, что он убийца, все понимают, что он террорист. Понимают, что сегодня есть дешевый энергоресурс. И некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику, не хотят пачкаться о Путина,
– говорит Зеленский.
Глава государства отметил, что Путин является непоследовательным в своих решениях. Даже бразильско-китайские предложения, которые были достаточно условными, Путин, с точки зрения территориальной целостности, не хочет поддерживать. Именно поэтому Бразилия не приехала на саммит в Казань.
- Саммит БРИКС состоялся в российской Казани 22 – 24 октября 2024 года.
- В саммите приняли участие несколько десятков мировых лидеров, в частности президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиян.
- Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита в Казани. В ней страны-участницы лишь упомянули о собственных национальных позициях и не смогли прийти к общему решению.