Безопасность Европы и Украины "тесно переплетаются": СМИ раскрыли детали будущего коммюнике ЕС

6 марта страны-члены Европейского Союза планируют провести саммит. Ожидается, что на нем примут новое коммюнике, в котором утвердят позицию, что не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В СМИ раскрыли детали будущего коммюнике

Журналисты Суспильного получили драфт коммюнике, которое вынесут по итогам саммита стран-членов ЕС 6 марта. В нем говорится, что страны Европейского Союза хотят определить свою позицию относительно потенциальных мирных переговоров по завершению российско-украинской войны, и важность присутствия ЕС на этих переговорах.

В тексте говорится, что "в связи с новым импульсом для переговоров, которые должны привести к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, Европейский Совет подчеркивает важность таких принципов". В частности речь идет о следующем:

"Не может быть переговоров по Украине без Украины";

"Не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы. Безопасность Украины и Европы переплетаются";

"Перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения";

"Любое такое соглашение должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для Украины".

Как пишет Суспильное, в коммюнике также говорится, что Украина должна находиться в сильнейшей возможной позиции для достижения "мира через силу".

Это касается до, во время и после переговоров для прекращения войны. С этой целью Европейский Союз остается преданным, в координации с единомыслящими партнерами, предоставлению усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу,

– говорится в коммюнике.

Известно, что во время встречи 6 марта лидеры ЕС также обсудят назначение спецпосланника для мирных переговоров по войне России против Украины.