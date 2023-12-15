Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро: когда ЕС возобновит переговоры

Европейский Союз не смог принять решение о выделении 50 миллиардов евро финансовой помощи. Возобновить дискуссии по этому поводу планируют в начале 2024 года.

Вето на принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине, заблокировала Венгрия. Впрочем, в ЕС уверяют, что у них есть "инструменты" для принятия положительного решения, передает 24 Канал.

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ЕС вернутся к переговорам на внеочередной встрече

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что ЕС вернется к дискуссиям по выделению 50 миллиардов евро на финансовую помощь для Украины в январе 2024 года. Он добавил, что обсуждение состоится в рамках внеочередной встречи – саммите ЕС.

Рютте добавил, что 25 стран выступили за выделение помощи и только Венгрия была против этого решения. В то же время, премьер Нидерландов уверяет, что Украина получит финансирование.

Мы договорились с 26 странами, кроме Венгрии. Я уверен, что мы сможем заключить соглашение в начале следующего года, мы думаем о конце января. У нас все еще есть время. За эти несколько недель у Украины не закончатся деньги,

– заявил Рютте.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель по завершении дискуссий заверил, что страны ЕС смогут согласовать выделение 50 миллиардов евро во время внеочередного саммита ЕС в январе. Он подчеркнул, что страны ЕС способны принимать единодушные решения, и добавил – для этого у лидеров есть "разные инструменты".

Мишель также подчеркнул, что Украина сможет получить финансирование и ЕС выполнит свое политическое обещание.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это сигнал, который мы хотим отправить Украине", – подчеркнул Мишель.

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