Это будет означать, что Путин наложил вето, – Зеленский о "плане Б" и решении ЕС по Украине

В четверг, 14 декабря, стартует саммит лидеров стран Европейского Союза, на котором планируется обсудить решение о начале переговоров по вступлению Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что этот вопрос продемонстрирует устойчивость стран ЕС.

Об этом Президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Зеленский подчеркнул, если не будет положительного решения, это будет означать, что "Путин на это наложил вето", передает 24 Канал.

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Наш выбор – быть в ЕС

Зеленский 13 декабря прибыл с официальным визитом в Норвегию, где встретился с премьер-министром Йонасом Гар Стере На пресс-конференции, которая состоялась после переговоров, журналисты поинтересовались – есть ли у Украины "план Б" на случай, если страны ЕС не примут положительное решение о начале переговоров о вступлении. Отвечая на вопрос, Зеленский подчеркнул, что 99 стран поддерживают Украину на пути к евроинтеграции, ведь наша страна выполнила все требования Еврокомиссии.

Президент также добавил, что наша страна была очень конструктивна в своих шагах. В то же время, Зеленский признал, что "есть блокировка со стороны Венгрии – и это факт". Он подчеркнул, что положительное решение о начале переговоров о вступлении является лишь вопросом устойчивости стран ЕС.

Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров. Здесь вопрос только устойчивости стран ЕС, потому что в этом году у России не было ни одной победы, они ничего не смогли сделать, не смогли оккупировать ни одной деревни, я уже не говорю о городах. Ничего они не смогли сделать,

– заявил Зеленский.

В то же время, по словам Зеленского, Россия не тратила это время. Пока Украина выполняла требования по пути к евроинтеграции, в Кремле работали с разными странами, и не только Европы, а на многих континентах. Президент добавил, что Россия начала давить на них, а потому отсутствие положительного результата в отношении Украины будет означать только одно – "Путин ветировал это решение".

"Поэтому, если не будет положительного результата – вопрос не в плане Б. У нас есть только один план – это наш выбор – быть в ЕС. Поэтому если не будет позитива – это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", – подчеркнул Президент Украины.

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