Нас ждут еще 2 важных решения: итоги первого дня саммита Евросоюза

Историческим днем для Украины стало 14 декабря. Президент Европейского совета Шарль Мишель официально объявил о том, что начаты переговоры о вступлении в Европейский Союз Украины и Молдовы.

Важно, что это решение было принято единогласно, передает из Брюсселя ведущий 24 Канала Алексей Печий. Даже премьер Венгрии Виктор Орбан, который сначала был противником переговоров о членстве Украины в ЕС, не выступил против него.

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Процесс может быть длительным

Важно, что в Брюсселе было принятое политическое решение о старте переговоров по членству Украины в ЕС.

До марта 2024 года Украина имеет время провести определенные реформы, принять определенные законопроекты по 7 рекомендациям, полученные от Европейской комиссии.

В марте Европейская комиссия должна разработать рамки переговоров уже не политически, а юридически, где будет прописан каждый шаг Украины на пути к фактическому присоединению к Европейскому Союзу. В то же время этот процесс может быть достаточно длительным.

На заседании Европейского Совета Украина получила первое положительное решение, которое поднимет боевой дух и самосознание украинцев.

Также нас ждут еще 2 важных решения:

50 миллиардов евро финансовой поддержки на следующие 4 года;

Европейский фонд мира, из которого финансируется военная помощь Европейского Союза. В частности, из этого фонда финансируется подготовка украинских военных в Европе.

Орбан не был против

Виктор Орбан вышел из зала заседаний во время принятия решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС. По правилам в зале должен был остаться представитель страны-члена Евросоюза, однако такого не было в зале. В конце концов, решение было принято 26 странами-членами Европейского Союза.

Также 14 декабря рассматривались бюджетные вопросы и финансирования Украины.

На закрытой части, согласно инсайдерской информации, заседания Орбан не высказывался против финансовой помощи Украине. Хотя в начале саммита он говорил, что Украина не выполнила ряд условий и не готова к началу переговоров, и поэтому этот вопрос сегодня не стоит поднимать.

В то же время, Орбан считает, что финансовую помощь Украине в 50 миллиардов евро до 2027 года в общем бюджете также не стоит принимать. По его мнению, финансовые вопросы по нашей стране следует рассматривать в краткосрочной перспективе.

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