Нас ждут еще 2 важных решения: итоги первого дня саммита Евросоюза
Историческим днем для Украины стало 14 декабря. Президент Европейского совета Шарль Мишель официально объявил о том, что начаты переговоры о вступлении в Европейский Союз Украины и Молдовы.
Важно, что это решение было принято единогласно, передает из Брюсселя ведущий 24 Канала Алексей Печий. Даже премьер Венгрии Виктор Орбан, который сначала был противником переговоров о членстве Украины в ЕС, не выступил против него.
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Процесс может быть длительным
Важно, что в Брюсселе было принятое политическое решение о старте переговоров по членству Украины в ЕС.
До марта 2024 года Украина имеет время провести определенные реформы, принять определенные законопроекты по 7 рекомендациям, полученные от Европейской комиссии.
В марте Европейская комиссия должна разработать рамки переговоров уже не политически, а юридически, где будет прописан каждый шаг Украины на пути к фактическому присоединению к Европейскому Союзу. В то же время этот процесс может быть достаточно длительным.
На заседании Европейского Совета Украина получила первое положительное решение, которое поднимет боевой дух и самосознание украинцев.
Также нас ждут еще 2 важных решения:
- 50 миллиардов евро финансовой поддержки на следующие 4 года;
- Европейский фонд мира, из которого финансируется военная помощь Европейского Союза. В частности, из этого фонда финансируется подготовка украинских военных в Европе.
Орбан не был против
Также 14 декабря рассматривались бюджетные вопросы и финансирования Украины.
На закрытой части, согласно инсайдерской информации, заседания Орбан не высказывался против финансовой помощи Украине. Хотя в начале саммита он говорил, что Украина не выполнила ряд условий и не готова к началу переговоров, и поэтому этот вопрос сегодня не стоит поднимать.
В то же время, Орбан считает, что финансовую помощь Украине в 50 миллиардов евро до 2027 года в общем бюджете также не стоит принимать. По его мнению, финансовые вопросы по нашей стране следует рассматривать в краткосрочной перспективе.
Больше о решениях на саммите стран-членов ЕС
- 14 декабря было принято решение Европейским советом о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины и Молдовы.
- Также Евросоюз предоставил статус кандидата Грузии, а в отношении Боснии и Герцоговины переговоры начнутся, когда страна будет отвечать критериям членства в ЕС.
- Владимир Зеленский заявил, комментируя решение Европейского совета, что это "победа Украины", которая "мотивирует, вдохновляет и укрепляет". В то же время, это победа "всей Европы".
- Также лидеры Европейского Союза планируют принять долгосрочный бюджет ЕС. В нем должны быть предусмотрены дополнительные 50 млрд евро помощи Украине на 4 года. Киев должен получить 17 млрд евро грантов и еще 33 в виде кредитов под низкие проценты.