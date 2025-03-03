Из-за позиции США в последние недели в ЕС разошлись взгляды на мирное соглашение, – МИД Турции

Турции рассчитывает на то, что путь к миру в Украине начнется с немедленного прекращения огня. Уже потом стороны могут заключить постоянное мирное соглашение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Турции Хакана Фидана для журналистов, которые цитирует Sabah.

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Что рассказали в МИД Турции о саммите в Лондоне по Украине

Хакан Фидан рассказал, что в ходе саммита участники обсуждали возможное мирное соглашение и прекращение огня в Украине. В частности, рассматривалось, как это возможно сделать.

Вокруг разные идеи, разные мнения. В свете позиции, занятой США в последние недели, или все большего прояснения этой позиции, в ЕС возникли разные взгляды. Все это обсуждалось европейскими лидерами. Конечно, вклад Турции здесь важен,

– пояснил глава турецкого МИДа.

Фидан подчеркнул, что Турция имеет собственное видение возможного мирного соглашения и реконструкции архитектуры европейской безопасности, о чем говорили в Лондоне.

"Конечно, мы внимательно следим за этими дискуссиями и все вместе увидим, будет ли мирное соглашение в Украине и, соответственно, будет ли Европа иметь новую архитектуру безопасности. Надеюсь, что будет немедленное прекращение огня, а затем постоянное мирное соглашение", – отметил министр.

Он также отметил, что сейчас приоритетом Турции является мир в Украине.

В конце концов Хакана Фидан резюмировал, что встречи по Украине и Европе теперь будут происходить чаще, в частности раз в 2 – 3 недели. Кроме того, будут созданы технические группы для ведения дальнейших переговоров.

К слову, в Офисе Президента Украины, комментируя саммит в Лондоне, отмечали, что на встрече обсудили поддержку украинской оборонной промышленности, санкции против России и возможность привлечения механизмов НАТО. В то же время лидеры обсудили важность роли США для обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны.