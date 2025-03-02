У Зеленского подвели итоги саммита: рассматривается привлечение механизмов НАТО

В пятницу, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. На нем собрались 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов.

В Офисе президента рассказали об итогах нынешнего мероприятия, сообщает 24 Канал.

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Как в Офисе президента реагируют на саммит

Так, во время саммита лидеры обсудили продолжение поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции в производство оружия, а также увеличение финансирования промышленности Европы.

До установления устойчивого мира на столе будет оставаться вопрос о санкциях против России, включая замороженные активы.

Кроме того, есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии,

– отмечают у Зеленского.

В то же время лидеры обозначили, что начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Отмечается, что этот шаг продемонстрирует истинные намерения России относительно мира.

Также лидеры обсудили важность роли США для обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны и трансатлантического единства. На основе предложений Франции и Великобритании будут разрабатывать конкретный план мира.

"Следующая встреча европейских лидеров состоится уже в ближайшее время, на ней будет представлен новый усиленный оборонный план для Европы", – сообщили в ОП.

Реакция Зеленского на нынешний саммит лидеров

Владимир Зеленский после саммита подчеркнул, что Украина почувствовала сильную поддержку: воинов и гражданских, нашей независимости. Продолжается работа в Европе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности.

Единство Европы – на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было, указал президент.

Обсуждаем с нашими партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины. Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время,

– добавил Зеленский.

Президент благодарен всем нашим друзьям и партнерам за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине.