Еще раз подтверждает изоляцию России: Макрон высказался об итогах саммита G20

В Нью-Дели 9-10 сентября прошел саммит G20. Президент Франции рассказал, каковы итоги этой встречи, в том числе и для Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров стран "Большой двадцатки" стало для России дипломатическим проигрышем. Страна-агрессорка осталась изолированной.

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Темой саммита были международные экономические вопросы

Макрон убежден, что совместная декларация лидеров G20 не стала дипломатической победой Москвы, после саммита оставшейся изолированной.

Президент Франции отметил, что темой саммита было решение международных экономических вопросов, поэтому он не обязательно должен быть местом, где можно было ожидать "дипломатический прогресс" по российскому вторжению в Украину.

Декларация группы двадцати еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов "Большой двадцатки" осуждают войну в Украине и ее последствия,

– сказал Макрон.

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