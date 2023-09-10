Еще раз подтверждает изоляцию России: Макрон высказался об итогах саммита G20
Источник:Reuters
В Нью-Дели 9-10 сентября прошел саммит G20. Президент Франции рассказал, каковы итоги этой встречи, в том числе и для Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров стран "Большой двадцатки" стало для России дипломатическим проигрышем. Страна-агрессорка осталась изолированной.
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Темой саммита были международные экономические вопросы
Макрон убежден, что совместная декларация лидеров G20 не стала дипломатической победой Москвы, после саммита оставшейся изолированной.
Президент Франции отметил, что темой саммита было решение международных экономических вопросов, поэтому он не обязательно должен быть местом, где можно было ожидать "дипломатический прогресс" по российскому вторжению в Украину.
Декларация группы двадцати еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов "Большой двадцатки" осуждают войну в Украине и ее последствия,
– сказал Макрон.
Самим G20: последние новости
- Декларация, принятая 9 сентября на саммите "Группы двадцати", получила положительную реакцию от Соединенных Штатов Америки. Соответственно бессодержательному заявлению радуются и Россия, которая и развязала войну. В декларации стран G20 очень поверхностно описали войну России против Украины, даже не акцентировав на том, кто является агрессором.
- В Нью-Дели состоялись встречи президентов стран "Большой двадцатки". На одну из таких не пустили российских журналистов, когда узнали, что они представляют страну-агрессорку. Речь идет о пресс-конференции президентов Франции и Турции. Именно туда россиянам не удалось "вломиться".
- Декларация саммита G20 поразила украинцев, ведь международное сообщество не осудило вторжение России в Украину. Впрочем, Михаил Подоляк все же видит определенные позитивы. Главное, что мировые лидеры вообще обсуждали Украину как таковую и что там вообще было сказано, что да, в Украине война.