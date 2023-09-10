Хаос ради российских убийц, – Подоляк раскритиковал президента Бразилии за заявление о Путине

Российский диктатор Владимир Путин получил приглашение на следующий саммит "Большой двадцатки". В Офисе Президента Украины подвергли резкой критике это.

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва пригласил российского диктатора Владимир Путин на следующую встречу G20 и гарантировал его безопасность. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на это заявление.

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Это сводит репутацию страны к нулю

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на следующем саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится в 2024 году, если тот решит лично принять в нем участие. Лула да Силва подтвердил, что обеспечивает безопасность российского диктатора на следующей встрече "Большой двадцатки".

Зато Михаил Подоляк отметил, что действительно, зачем ратифицировать Римский устав, если вы не собираетесь его выполнять.

Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свели на нет ради... приглашения в 2024 году субъекта Путина, регулярно заявляющего, что сознательно совершает преступления против украинцев? Зачем вообще нужны правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?

– написал он.

Советник главы Офиса Президента, что Лула да Силва автор новой "neo/realpolitik" - нарушай все, что можешь, или "да живет хаос ради российских убийц!".

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