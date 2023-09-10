Хаос ради российских убийц, – Подоляк раскритиковал президента Бразилии за заявление о Путине
Источник:Михаил Подоляк
Российский диктатор Владимир Путин получил приглашение на следующий саммит "Большой двадцатки". В Офисе Президента Украины подвергли резкой критике это.
Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва пригласил российского диктатора Владимир Путин на следующую встречу G20 и гарантировал его безопасность. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на это заявление.
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Это сводит репутацию страны к нулю
Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на следующем саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится в 2024 году, если тот решит лично принять в нем участие. Лула да Силва подтвердил, что обеспечивает безопасность российского диктатора на следующей встрече "Большой двадцатки".
Зато Михаил Подоляк отметил, что действительно, зачем ратифицировать Римский устав, если вы не собираетесь его выполнять.
Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свели на нет ради... приглашения в 2024 году субъекта Путина, регулярно заявляющего, что сознательно совершает преступления против украинцев? Зачем вообще нужны правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?
– написал он.
Советник главы Офиса Президента, что Лула да Силва автор новой "neo/realpolitik" - нарушай все, что можешь, или "да живет хаос ради российских убийц!".
Саммит G20: последние новости
- В Нью-Дели 9-10 сентября прошел саммит G20. Президент Франции рассказал, какие итоги этой встречи, в частности, и для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров стран "Большой двадцатки" стало для России дипломатическим проигрышем. Страна-агрессорка осталась изолированной.
- Декларация, принятая 9 сентября на саммите "Группы двадцати", получила положительную реакцию от Соединенных Штатов Америки. Соответственно бессодержательному заявлению радуются и Россия, которая и развязала войну. В декларации стран G20 очень поверхностно описали войну России против Украины даже не акцентировав на том, кто является агрессором. Об этом рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, отметив, что совместное коммюнике G20 может свидетельствовать о неприятных процессах в мире.
- Декларация саммита G20 поразила украинцев, ведь международное сообщество не осудило вторжение России в Украину. Впрочем, Михаил Подоляк все же видит определенные позитивы. Главное, что мировые лидеры вообще обсуждали Украину как таковую и что там вообще было сказано, что да, в Украине война.