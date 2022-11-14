Украина будет просить исключить Россию из G20: политолог объяснил, какого результата ждать
Украина, пострадавшая от российской агрессии страна, закономерно требует углубления внешней изоляции Кремля. В то же время следует учесть, что не все страны из группы G20 стремятся к тому же.
Формат саммитов G20 не предполагает принятия решений через голосование участников. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.
Обратите внимание Почему Россию юридически не могут выбросить из G20: объяснение Пионтковского
Эксперт отметил, что с точки зрения Украины, как страны, страдающей от войны, вполне закономерно просить страны исключить Россию из G20.
Не нужно возлагать чрезмерные ожидания, что нас услышат в этом вопросе. Мы делаем то, что от нас зависит и максимально радикализируем всю международную дипломатию в направлении осуждения и ограничений касательно России, которые только могут быть,
– объяснил обозреватель.
Могут исключить Россию из G20: смотрите видео
По его словам, также нужно понимать, что G20 – это площадка, на которой представлены в том числе и дружественные по отношению к России страны, и без их согласия это исключение является, как минимум, невозможным.
"В начале активной фазы войны в США заявляли, что будут добиваться исключения России из G20. С тех пор прошло уже более полугода и такая риторика исчезла. То есть я не думаю, что даже голосование по этому поводу будет. Это не тот формат коммуникации, в котором происходит голосование", – добавил аналитик.
Читайте также Решил остаться дома: Фейгин предположил, почему Путин не едет на G20
По его мнению, у G20 не будет такой же "консолидированной позиции среди участников", как среди стран G7, ранее исключивших Россию из G8. В то же время Вигиринский заверил, что Президент Владимир Зеленский "от имени всего украинского народа" может апеллировать к таким мерам в отношении России.
Вас также может заинтересовать – что изменится для Украины на саммите G20: смотрите видео
Саммит G20 в Индонезии: что известно
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Украина будет просить исключить Россию из состава G20. Соответствующий проект постановления об Обращении парламента к государствам Группы Двадцати был обнародован 14 ноября.
- В ОП подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите стран "Большой двадцатки". Украинский гарант готовит для стран-участниц ряд важных политических месседжей.
- В то же время, стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, а вместо себя отправляет туда Лаврова.
- 14 ноября лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита G20 в Индонезии. Ключевой темой их разговора, скорее всего, была биполярность современного мира.