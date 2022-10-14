У Путина есть причины ехать на G20, – Фурса объяснил, почему глава Кремля может посетить этот саммит

В течение 15-16 ноября запланирован саммит G20 (Группа двадцати) в Индонезии. По всей вероятности, Путин таки может принять в нем участие. У него есть причины туда ехать, чтобы хоть как-то удержать внимание так называемых "дружественных стран".

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса. По его словам, в саммите G20 примут участие Китай и Индия. А российский диктатор все еще пытается хоть как-то общаться с представителями этих государств.

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Если посмотреть на голосование в Генассамблее ООН, то и Индия, и Китай воздержались. Путин до сих пор пытается общаться с ними, чтобы перетащить на свою сторону или по крайней мере они не заняли жесткую антироссийскую позицию. Поэтому ему есть резон туда ехать,

– отметил Фурса.

Есть ли шансы, что Индия перейдет на сторону Украины

В последние месяцы были сигналы как из Китая, так из Индии, что они недовольны войной против Украины. К примеру, представители последней отмечали, что все нужно закончить как можно скорее.

С Индией многие общаются как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе. Там есть системная работа, которая дает определенный результат. Да, недавно Индия стала меньше покупать российскую нефть, переориентировавшись на поставки из африканских стран.

Если у Китая нет общественного мнения, и он может занимать любую позицию, то в Индии есть больше надежды перетащить ее на сторону света. Там все же демократия с определенными традициями. И есть общественное мнение. Определенные процессы в Индии происходят, но они идут не так быстро, как бы этого хотелось,

– считает Фурса.

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