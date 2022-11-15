"Формула мира" от Зеленского: обозреватель посоветовал, как ее правильно оценить

Россия в своем стиле отреагировала на предложения Президента Украины Владимира Зеленского на "формулу мира". Более того, Кремль готов вести переговоры только с позиции своих ультиматумов.

В то же время, позиция Украины базируется на незыблемых основах, после которых возможен хоть какой-то диалог. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что сегодня мир может увидеть реакцию России на предложения Зеленского относительно мира.

Россия отреагировала как террористическая страна – достаточно болезненно. Ракетный обстрел, нанесенный по территории Украины, был именно под саммит G20. Он демонстрирует, что Россия не согласна с позициями, которые готова ей продемонстрировать Украина. А вот условия России – это ультиматумы, которые она будет ставить Киеву. То есть Украина не идет навстречу этим ультиматумам,

– объяснил обозреватель.

По его словам, возвращение Украине всех территорий по границам 1991 года будет достаточным для понимания того, чтобы потом уже вести какие-то переговоры.

"На мой взгляд, Россия и дальше будет использовать элементы шантажа для давления на гражданское население и гражданские объекты – через террористические акты, как сегодня. Все для того, чтобы через международных партнеров заставить Украину садиться за стол переговоров", – добавил аналитик.

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По его мнению, все указывает на то, что этого не будет происходить, поскольку Киев обозначил все акценты для переговоров.

"Украину никто не будет заставлять садиться за стол переговоров на условиях России, а генсек НАТО заявил, что разрешение конфликта будет военным образом, а не из-за каких-то бюрократических и дипломатических решений", – резюмировал Коваленко.

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