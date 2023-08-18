Там будут решать ключевые вопросы, в том числе украинские: почему наша страна должна быть на саммите G20

Украину не пригласили на саммит "Большой двадцатки" в Индии. Однако решение еще могут изменить, ведь война в нашем государстве прямо или косвенно касается всего мира.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что многие страны зависят от зерновой сделки, возобновление которой можно было бы обсудить на саммите в Дели, передает 24 Канал.

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"Наши проблемы сегодня – это первый вопрос повестки дня саммита любого формата. Потому что такой масштабной войны на европейском континенте не было со времен Второй мировой", – подчеркнул Жданов.

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Как известно, министр иностранных дел Индии объяснил отказ пригласить Украину тем, что платформа G20 посвящена экономическому росту и развитию, а не разрешению конфликтов.

Однако как минимум поставка украинского зерна отвечает заявленной теме. В то же время Россию, остановившую действие зерновой сделки, почему-то на саммит пригласили.

Путин поедет в Дели

Так, российский диктатор примет участие в саммите "Большой двадцатки". СМИ сообщали, что администрация Владимира Путина освобождает расписание для него на время проведения этого мероприятия.

К слову, Международный уголовный суд выдал ордер на арест тирана за депортацию украинских детей на территорию России. Страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать военного преступника. К сожалению, Индия к ним не принадлежит.

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