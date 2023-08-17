Украина работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, – МИД

В Индии в городе Нью-Дели 9 и 10 сентября состоится саммит "Большой двадцатки". Пока наше государство работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на эту встречу.

Об этом в эфире национального марафона рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Михаил Точицкий. Он подчеркнул, что эта работа ведется вместе с нашими партнерами, информирует 24 Канал.

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Украина стремится получить приглашение на саммит G20

Точицкий подчеркнул, что министерство иностранных дел активно ведет переговоры с партнерами, чтобы добиться приглашения нашего государства на саммит "Большой двадцатки" в Индии.

Если коротко, мы над этим работаем (по приглашению на саммит G20 – 24 Канал),

– сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что Украина считает, что те действия, которые Россия предпринимает в отношении зернового соглашения, является большим вызовом для мировых экономик. Именно поэтому присутствие нашей страны на этой встрече необходимо.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона сказал, насколько критично присутствие нашего государства на этом саммите. По его словам, эта встреча для Украины является очередной возможностью напомнить, что Россия нарушает международное право.

"Есть очень важно на саммите G20 еще раз правильно расставить акценты на международное право. Потому что очень интересно, когда член "Большой двадцатки" нарушает его и обнуляет репутацию огромного количества стран", – подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что пригласившие на эту встречу Россию страны желают извлечь от нее экономическую выгоду. Это страны, которые соблюдают так называемый "нейтралитет", при этом зарабатывая от сотрудничества с агрессором. В частности, по словам Подоляка, сама Индия закупила у России по дешевой цене энергоносители и впоследствии поставляет их на глобальный рынок по завышенной цене.

Сегодня очень выгодно иметь определенные экономические бенефиты от страны, готовой платить коррупционную маржу государству, которое будет так или иначе сотрудничать с Россией,

– подчеркнул Подоляк.

Напоследок Подоляк заверил, что украинская власть, несмотря ни на что, продолжит спокойно, но настойчиво говорить, что Россия является страной, которая не просто воюет против нас и убивает наших людей, а полностью уничтожает международные отношения и глобальное политическое пространство. Поэтому страна-агрессорка должна быть изолированной.

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