Саммит G7 в Хиросиме будет "ядерным" для России, – политолог Давидюк

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 20 мая. Эта встреча должна быть "ядерной" для России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, нынешний саммит G7 будет суперважным. Здесь следовало бы рассматривать поиск возможностей давления на Россию, чтобы через мирные переговоры сохранить жизнь украинских военных.

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Но как неоднократно повторяли украинские чиновники, в любых мирных переговорах не может быть никаких уступок суверенитета или других важных для Украины интересов.

Чего ждать от саммита G7

Как отметил Давидюк, саммит G7 будет также подготовкой к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет летом. Если правильно провести переговоры, то уже на встрече Альянса можно будет получить решение о передаче F-16.

Они приедут где-то через 2-3 месяца после решения, когда первая группа доучится в Британии, США и других странах. Верю, что этот саммит G7 будет "ядерным" для России. Из-за того, что есть очень большие шансы получить F-16. Надо играть в такую стратегию. Перед саммитом НАТО нагнетаем, чтобы нас взяли в НАТО. Они скажут, что взять не могут, но раз так просим, то что-то получим. И это будет F-16,

– подчеркнул Давидюк.

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Кроме того, Украине удастся достичь давления на Россию в рамках "клуба" G7. Также параллельно проходили важные встречи с другими государствами вроде Саудовской Аравии, которые не имеют такой дружественной позиции в отношении Украины.

Вижу такую историю. Мы сможем достичь в рамках этого "клуба" давление на Россию. И опять-таки попытаемся где-нибудь дожать вопрос вступления в НАТО. Также здесь будет месседж Путина. Почему же собрались в Хиросиме? США напоминают, что они единственные, кто наносил ядерные удары по фашистскому городу Хиросима, чтобы фашисты сдались. Это демонстрация, что они не боятся, если ударят по Украине. Они намекают, что готовы ударить по России в случае необходимости,

– заметил Давидюк.

В общем, идет правильная работа с партнерами накануне контрнаступления. Украина все делает правильно.

Зеленский примет участие в саммите G7