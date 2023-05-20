Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, теперішній саміт G7 буде суперважливим. Тут варто було б розглядати можливості тиску на Росію, щоб через мирні перемовини зберегти життя українських військових.

До теми Зброя, ППО, винищувачі: у зверненні Зеленський розповів про важливі зустрічі перед самітом G7

Але, як неодноразово повторювали українські посадовці, у будь-яких мирних перемовинах не може бути ніяких поступок суверенітету чи інших важливих для України інтересів.

Чого очікувати від саміту G7

Як наголосив Давидюк, саміт G7 буде також підготовкою до саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде влітку. Якщо правильно провести перемовини, то вже на зустрічі Альянсу можна буде отримати рішення про передачу F-16.

Вони приїдуть десь за 2-3 місяці після рішення, коли перша група довчиться в Британії, США та інших країнах. Вірю, що цей саміт G7 буде "ядерним" для Росії. Через те, що є дуже великі шанси отримати F-16. Потрібно грати в таку стратегію. Перед самітом НАТО нагнітати, щоб нас взяли в НАТО. Вони скажуть, що взяти не можуть, але раз так просимо, то щось отримаємо. І це буде F-16,

– підкреслив Давидюк.

Дивіться розмову з Миколою Давидюком на ютубі 24 Каналу

Окрім цього, Україні вдасться досягнути тиску на Росію в рамках "клубу" G7. Також паралельно відбувалися важливі зустрічі з іншим державами на кшталт Саудівської Аравії, де не мають такої аж дружньої позиції щодо України.

Бачу таку історію. Ми зможемо досягнути в рамках цього "клубу" тиску на Росію. І знову-таки спробуємо десь дотиснути питання вступу до НАТО. Також тут буде меседж Путіну. Чому ж зібралися в Хіросімі? США нагадують, що вони єдині, хто робили ядерні удари по фашистському місту Хіросіма, щоб фашисти здалися. Це демонстрація, що вони не бояться, якщо вдарять по Україні. Вони натякають, що готові вдарити по Росії в разі потреби,

– зауважив Давидюк.

Загалом йде правильна робота з партнерами напередодні контрнаступу. Україна все робить правильно.

Зеленський візьме участь у саміті G7