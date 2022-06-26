Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву, – ОП

В Мюнхене 26 июня стартует саммит G7, в котором примут участие мировые лидеры. В ходе мероприятия политики должны отреагировать на ракетные удары россиян по Киеву.

Санкции должны быть более агрессивными, подчеркнул глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Важно Атака по многоэтажке и по меньшей мере 5 раненых: что известно о ракетных ударах по Киеву

Нужна более жесткая реакция

Ермак подчеркнул, что эмбарго на экспорт золота – это хорошо, но в новом санкционном пакете ЕС нужно еще газовое эмбарго. Ответом на продовольственный кризис должны быть военные конвои для разблокирования украинских портов.

Кроме того, глава ОП убежден, что Россию необходимо признать страной-спонсором терроризма. Враг понимает только силу, поэтому, чтобы его победить, Украина нуждается в более тяжелом вооружении.

Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву,

– добавил Ермак.

Ракетные удары – "послание" Путина к Западу

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сегодняшние атаки – послание от "клана Путина" лидерам G7. Российский диктатор может проверять реакцию Запада.

"Я отправляю ракеты по центру Киева, рядом с вашими посольствами. И что вы сделаете? Откажетесь платить за газ в рублях?" – спрашивает с презрением Путин. Не захотите ли нашей нефти, зерна, металла?", – написал Подоляк.

Кстати, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже обратился к лидерам G7 и призвал их ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.

Обратите внимание! На саммит в Германию прибыл президент США Джо Байден. Он анонсировал объявление "Большой семеркой" новых санкций, включающих эмбарго на российское золото.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что на G7 будут обсуждать план Маршалла для Украины.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Оккупанты атаковали Киев утром 26 июня, ударив ракетами по Шевченковскому району. Одна из ракет попала в новую многоэтажку.

В результате обстрела пострадали четыре человека, троих из которых – достали из-под завалов. В частности, 7-летняя девочка. Ее направили в медицинский центр Охматдет. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

Также под завалами бетонной плитой зажало 36-летнюю мать девочки, которая оказалась гражданкой России.

Впоследствии сообщили, что Россия нанесла удары по Киеву со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря.

Еще одна из вражеских ракет прилетела в детский сад.

Во время второй воздушной тревоги, около 11:30, в Киеве второй раз за день раздавались взрывы.

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