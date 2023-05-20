Запад может конфисковать активы России: обсудят ли это на G7
В Японии продолжается саммит G7. Вероятно, на нем могут обсудить вопросы денег, которые Россия должна выплатить Украине за все убытки в войне.
Это в эфире 24 Канала предположил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он также добавил, что, возможно, вопрос уже частично решен.
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"Я думаю, пока публично не объявлено, но решили, что будут забирать деньги. Зачем за счет своих налогоплательщиков восстанавливать Украину, когда виновник этих разрушений будет стоять в стороне", – предположил он.
Марк Фейгин о саммите G7: смотреть видео
Деньги есть
Вопрос этот уже может быть частично решен, также предположил Фейгин. Но следует дождаться официальных заявлений. Это очень важно, поскольку говорится о сотнях миллиардов долларов. Решиться все на уровне G7.
"Там само собой будут инвестиции, интересы Запада на общем экономическом уровне. А другая инфраструктура, не приносящая дохода – больницы, школы, дороги. Кто это будет восстанавливать? Москва, которая разрушила. Деньги лежат на Западе. Вопрос как их технически забрать. Думаю, они это обсуждают", – добавил оппозиционный политик.
Саммит G7: основные новости
- Владимир Зеленский 20 мая прибыл в Японию на саммит G7. Там он встретился с премьер-министром Индии, с которым обсудил текущую ситуацию в Украине и пути сотрудничества.
- Лидеры стран "Большой семерки" приняли важное заявление по Украине. В частности, заявили о дальнейшей поддержке Украины, осуждении российского вторжения, пообещали усилить меры безопасности, чтобы третьи страны не помогали России обходить санкции и анонсировали новые.
- Кроме этого участники G7 уже договорились о противодействии "вооруженной энергетике" российского агрессора. Руководители стран приняли план.