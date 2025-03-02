Саммит 6 марта очень важен, он о сотнях миллиардов евро для обороны Украины и ЕС, – Макрон

Внеочередной саммит лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе 6 марта, является очень важным как для блока, так и для Киева. Во время встречи обсудят огромное финансирование на усиление обороноспособности Евросоюза и Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона для издания La Tribune.

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Что рассказал Макрон о саммите ЕС, что будет 6 марта

Журналисты напомнили, что 6 марта, в четверг, состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором ожидается, что 27 стран рассмотрят важный вопрос построения европейской оборонной архитектуры.

Цель этой встречи – увеличить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат как можно быстрее запустить масштабное и совместное финансирование, потому что наша безопасность под угрозой,

– сказал Макрон.

Он убежден, что, несмотря на предостережения, которые уже выразили некоторые страны, среди 27 членов блока будет единодушие. Еще одной причиной для волнений для лидеров ЕС стали заявления Дональда Трампа, о том, что США могут лишить ЕС своей поддержки.

"Поэтому этот саммит 6 марта очень важен. Он об огромном финансировании, что, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро", – сказал президент Франции.

Макрон осознает, что на реализацию такого проекта понадобятся годы. Поэтому, по его словам, в краткосрочной перспективе Евросоюз должен сделать все, чтобы сохранить поддержку американцев.

Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. У нас все еще есть средства, чтобы преуспеть в этом европейском стратегическом скачке,

– сказал Эммануэль Макрон.

К слову, на внеочередной саммит лидеров ЕС пригласили также и лично Владимира Зеленского. На встрече участники обсудят поддержку Украины и принципы долговременного мира.