На Саммите мира в Швейцарии есть российские журналисты: чьим это было требованием

На Глобальном саммите мира, который начался 15 июня в Швейцарии, все же присутствуют российские журналистки. В то же время участие самой России в этом саммите не предусмотрено.

Саммит мира, инициированный Украиной, проходит 15 – 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. О российских журналистах на конференции сообщают корреспонденты 24 Канала, которые присутствуют на саммите.

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Российские журналисты приехали на саммит

По данным "Радио Свобода", на конференции присутствуют в частности РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь". Интересно, что в один перечень попали как одиозные пропагандистские СМИ, так и якобы оппозиционные издания.

Они не допущены на большинство мероприятий, но в общем, в пресс-руме, где работают все журналисты, они есть, они общаются на русском, французском, немецком с другими. Что показательно – они не сильно себя идентифицируют,

– рассказал журналист Вадим Колодийчук в эфире телемарафона.

Присутствие российских СМИ, вероятно, было позицией Швейцарии как нейтральной стороны в российско-украинской войне и страны, которая принимает саммит.

Также на мероприятии присутствуют медиа Китая, чиновники которого от участия отказались, несмотря на многочисленные призывы Украины.

Россию не приглашали на конференцию в Швейцарии

Перед началом Саммита мира правительство Швейцарии подтвердило, что участие примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций. России среди них нет: Дмитрий Кулеба еще раньше объяснял, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла.

Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план после Саммита мира в Швейцарии. Российский представитель, вероятно, увидит этот план на втором саммите.

Канцлер Германии Олаф Шольц также поддержал приглашение России на следующий Саммит мира. По его словам, мирные переговоры об окончании войны будут зависеть также от привлечения России.