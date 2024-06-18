В Белом доме прокомментировали итоги Глобального саммита мира, а Китай отказался
Источник:Джон Кирби на пресс-конференции
Недавно состоялся долгожданный Саммит мира в Швейцарии. В Белом доме его назвали успешным.
В США отметили, что более 100 стран и организаций обсудили важность достижения мира в Украине на основе суверенитета и территориальной целостности. Зато Китай, который не принимал участия в саммите, решил не комментировать его результаты.
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Как в США прокомментировали итоги Саммита мира
Администрация президента США Джо Байдена считает Саммит мира, состоявшийся в минувшие выходные в Швейцарии, успешным.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что саммит, в котором приняли участие вице-президент Камала Харрис и советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, способствовал обсуждению важности достижения справедливого и устойчивого мира в Украине на основе суверенитета и территориальной целостности.
По его словам, Делегации более 100 стран и организаций собрались для обсуждения мирного решения конфликта в Украине.
Кирби также напомнил слова Байдена, который отметил необходимость обеспечения долговременного мира через укрепление обороноспособности Украины и сдерживания будущей агрессии.
США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу,
– сказал Кирби.
Китай отказался комментировать итоги Саммита мира
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не участвовал в саммите и не будет комментировать его результаты. Он подчеркнул последовательную позицию Китая по войне в Украине, но не раскрыл дополнительных деталей.
Заметим, что 16 июня Владимир Зеленский отметил важную роль Китая, в частности его экономическом и политическом влиянии на Россию, подчеркнув, что Украина никогда не считала Китай врагом.
Саммит мира в Швейцарии: кратко
- На Саммите мира собрались представители почти сотни стран и мировые организации. По итогам мероприятия, 78 стран и 4 организации подписали совместный документ, закрепляющий три пункта Формулы мира.
- На Саммите обсуждали возможность переговоров с Россией и условия, при которых они могут состояться. Некоторые участники не исключили возможности присутствия страны-агрессора на следующем мирном саммите.
- Владимир Зеленский анонсировал проведение второго Саммита мира. Он отметил, что уже есть страны, готовы принять участников, и это произойдет в ближайшие месяцы. Президент подчеркнул, что следующий Саммит должен объединить усилия для уточнения деталей мирного процесса во время войны.