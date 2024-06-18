В Белом доме прокомментировали итоги Глобального саммита мира, а Китай отказался

Недавно состоялся долгожданный Саммит мира в Швейцарии. В Белом доме его назвали успешным.

В США отметили, что более 100 стран и организаций обсудили важность достижения мира в Украине на основе суверенитета и территориальной целостности. Зато Китай, который не принимал участия в саммите, решил не комментировать его результаты.

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Как в США прокомментировали итоги Саммита мира

Администрация президента США Джо Байдена считает Саммит мира, состоявшийся в минувшие выходные в Швейцарии, успешным.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что саммит, в котором приняли участие вице-президент Камала Харрис и советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, способствовал обсуждению важности достижения справедливого и устойчивого мира в Украине на основе суверенитета и территориальной целостности.

По его словам, Делегации более 100 стран и организаций собрались для обсуждения мирного решения конфликта в Украине.

Кирби также напомнил слова Байдена, который отметил необходимость обеспечения долговременного мира через укрепление обороноспособности Украины и сдерживания будущей агрессии.

США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу,

– сказал Кирби.

Китай отказался комментировать итоги Саммита мира

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не участвовал в саммите и не будет комментировать его результаты. Он подчеркнул последовательную позицию Китая по войне в Украине, но не раскрыл дополнительных деталей.

Заметим, что 16 июня Владимир Зеленский отметил важную роль Китая, в частности его экономическом и политическом влиянии на Россию, подчеркнув, что Украина никогда не считала Китай врагом.

Саммит мира в Швейцарии: кратко