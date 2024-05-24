Кого США могут отправить на Саммит мира: Мусиенко оценил отсутствие Байдена

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 –16 июня. Запланировано участие в нем нескольких глав мировых держав. Однако президент США Джозеф Байден не будет присутствовать на мероприятии. Так же как и вице-президент Камала Харрис.

В эти даты они должны быть в Голливуде на мероприятии по сбору средств на президентскую предвыборную кампанию в Калифорнии. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что отсутствие Байдена и Харрис на Саммите мира связано с тем, что в США продолжается избирательная кампания.

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Приоритеты Байдена очевидны

Байден не посетит Саммит мира по очень весомой причине. Сегодня на чашах весов – его победа на выборах президента, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Останется он на президентском посту в следующие четыре года или нет, решится в ближайшее время. Именно поэтому в США сейчас очень много активностей направлено на выборы,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Избирательная кампания требует денег, поддержки, поэтому приоритеты Байдена очевидны.

"Отсутствие Байдена на Саммите мира может быть неприятным, но его причина является уважительной", – подчеркнул он.

У Зеленского будет возможность встретиться с Байденом

Первый Глобальный саммит мира состоится вблизи города Люцерн в Швейцарии. На мероприятие приглашены более 160 государств мира. Однако Россия не будет присутствовать на нем.

В то же время у Владимира Зеленского будет возможность встретиться с президентом США, ведь в июне состоятся еще два мероприятия: празднование годовщины высадки в Нормандии, которое пройдет во Франции, и заседание "Большой семерки" – в Италии. На обоих событиях должны быть президенты Украины и США.

Поэтому у них будет возможность встретиться и обсудить важные вопросы. В частности, то, что будет происходить на Саммите мира. Соответствующие заявления могут быть сделаны президентом Байденом – в другом формате,

– отметил Мусиенко.

Также он предположил, кто может представлять США на Саммите мира, если будут отсутствовать на нем Байден и Харрис.

"Вероятно, это будет государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он является глубоко погруженным в тему вопроса. Также к нему может присоединиться советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан", – отметил Александр Мусиенко.

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