В эти даты они должны быть в Голливуде на мероприятии по сбору средств на президентскую предвыборную кампанию в Калифорнии. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что отсутствие Байдена и Харрис на Саммите мира связано с тем, что в США продолжается избирательная кампания.
Читайте также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры
Приоритеты Байдена очевидны
Байден не посетит Саммит мира по очень весомой причине. Сегодня на чашах весов – его победа на выборах президента, которые должны состояться в ноябре 2024 года.
Останется он на президентском посту в следующие четыре года или нет, решится в ближайшее время. Именно поэтому в США сейчас очень много активностей направлено на выборы,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Избирательная кампания требует денег, поддержки, поэтому приоритеты Байдена очевидны.
"Отсутствие Байдена на Саммите мира может быть неприятным, но его причина является уважительной", – подчеркнул он.
У Зеленского будет возможность встретиться с Байденом
В то же время у Владимира Зеленского будет возможность встретиться с президентом США, ведь в июне состоятся еще два мероприятия: празднование годовщины высадки в Нормандии, которое пройдет во Франции, и заседание "Большой семерки" – в Италии. На обоих событиях должны быть президенты Украины и США.
Поэтому у них будет возможность встретиться и обсудить важные вопросы. В частности, то, что будет происходить на Саммите мира. Соответствующие заявления могут быть сделаны президентом Байденом – в другом формате,
– отметил Мусиенко.
Также он предположил, кто может представлять США на Саммите мира, если будут отсутствовать на нем Байден и Харрис.
"Вероятно, это будет государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он является глубоко погруженным в тему вопроса. Также к нему может присоединиться советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан", – отметил Александр Мусиенко.
Глобальный саммит мира: что известно
- Владимир Зеленский заявил, какие вопросы будут обсуждаться на саммите. По его словам, это энергетическая безопасность, ядерная безопасность, вопрос свободного судоходства (пищевая безопасность) и неблокирование Черного и Азовского морей. Также вопрос обмена – гуманитарный трек, который состоит из двух подвопросов: обмен всех на всех и возвращение украинских детей, силой депортированных в Россию.
- В то же время Россия не будет приглашена на Саммит мира, однако, как отметил спикер президента Украины Сергей Никифоров, на мероприятии будут сформирована "общая переговорная позиция", которую передадут Москве. Он отметил, что это станет "первым шагом к справедливому миру".