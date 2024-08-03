Кремль заговорил о Саммите мира: означает ли это приближение к переговорам

Россияне заявили о том, что якобы открыты для переговоров с Украиной. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что у России нет доверия к украинской власти. Также мирный саммит по урегулированию конфликта с участием Москвы пока не готовится.

По мнению юриста-аналитика Андрея Вигиринского, высказанное 24 Каналу, это ответ России на слова Владимира Зеленского. Раньше президент заявил, что поскольку большинство стран говорит об участии России во втором Саммите мира, Украина "не может быть против" этого. Песков таким образом дал понять, что Москва готова к переговорам.

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Обмен медийными сообщениями

Россияне отыгрывают тезис, который существовал в информационном пространстве о том, что и Украина, и Россия не готовы вести диалог по завершению войны. В то же время Киев свою позицию смягчил, и Москва соответственно тоже.

Однако на Саммит мира не обязательно приедет Владимир Путин, это будет тот, кто не находится под санкциями.

Украина также пока не пересмотрела указ президента Украины о возможности проведения переговоров непосредственно с Путиным.

Это скорее похоже на обмен медийными сообщениями со стороны Украины и России, которые якобы говорят о готовности к переговорам. Хотя на самом деле с этой точки, кроме медийной риторики, сдвигов в направлении сближения позиций и организации мирного мероприятия, нет,

– отметил юрист-аналитик.

Россия видит свое участие и Украины не только в Саммите мира, но и в подготовительных этапах к нему. Путин отмечал, что без участия Москвы в таких мероприятиях не могут разрабатываться финальные документы по мирному урегулированию, которые она должна подписать и выполнять.

Продемонстрировали свою гибкость

В то же время Кремль, по мнению Вигиринского, продемонстрировал свою гибкость, когда Песков заявил, что якобы "юридические нюансы" относительно легитимности украинской власти не могут быть "препятствием для начала серьезных переговоров". Ранее в России считали, что не стоит проводить переговоров с Зеленским, потому что он якобы потерял легитимность.

Это высказывание Пескова имеет более важное значение, чем тезис об участии России в Саммите мира. Кремль говорит о том, что в целом он признает украинскую власть и может с ней вести переговоры. На момент их проведения россияне могут отодвинуть тезис о ее нелегитимности. А возможно со временем вообще от него отказаться,

– предположил он.

Россияне вероятно допускают ведение переговоров не на уровне лидеров, а специальных представителей, парламентских групп, и дают поле для маневров.

"Россия перебрасывает мяч на сторону Украины, и теперь ответ за нами – как Киев организационно будет интегрировать ее в подготовительные этапы Саммита мира", – отметил Андрей Вигиринский.