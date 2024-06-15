Китай очень внимательно следит за Саммитом мира в Швейцарии, – Ермак
Андрей Ермак заявил, что на этот раз представителей Китая нет на Саммите мира. Однако страна очень внимательно следит за результатами этого мероприятия.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала, которая находится в Бюргенштоке. Саммит мира там будет проходить в течение выходных, а именно 15 и 16 июня.
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Ермак высказался о Китае и Саммите мира
Глава Офиса Президента отметил, что пока Китай не представлен на Саммите мира, который проходит в Швейцарии. Но украинская сторона видит, что Китай очень внимательно следит за этим процессом.
Как сказал президент (Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) в Италии: если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, вопросов гуманитарной и ядерной безопасности совпадают, то диалог между нами будет и мы открыты к тому, чтобы Китай присоединился,
– отметил руководитель Офиса президента.
Китай призвал Украину и Россию начать мирные переговоры
- Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан 15 июня призвал украинскую и российские стороны пойти "навстречу друг другу" и "как можно быстрее начать мирные переговоры". В то же время на каких принципах это должно произойти китайский представитель так и не сообщил.
- Представитель Китая также призвал международное сообщество отдать приоритет миру и человечности, активизировать усилия по содействию миру и переговорам и избегать усиления конфронтации. В то же время Шуан отверг утверждение США, что Китай поддержал войну, развязанную Россией.
- Стоит отметить, что 31 мая Пекин подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры". По данным издания Der Spiegel, этот отказ стал "горьким разочарованием стал "горьким разочарованием" для президента Зеленского, именно поэтому он поехал на саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапур.
- В издании отметили, что решение Китая отказаться от участия в Саммите мира могло быть вызвано действиями Кремля. Более того, Владимир Зеленский утверждал, что Китай даже помогает России сорвать Саммит мира в Швейцарии.