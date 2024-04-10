Саммит мира: Швейцария объявила даты проведения конференции

Саммит мира пройдет в середине июня в Швейцарии. Двухдневная конференция будет посвящена урегулированию войны в Украине.

Конференция, вероятно, состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня. О датах проведения саммита сообщил швейцарский департамент иностранных дел.

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По заявлениям швецарского правительства, эта конференция будет платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН. На саммите также планируется разработать конкретную "дорожную карту" для участия России в мирном процессе.

Пока достоверно неизвестно, какие страны примут участие в саммите. Ожидается, что приглашение получат около 80 – 100 государств.

Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швейцария продолжают тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите.

Обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированного на июнь этого года. Саммит продолжит нашу предыдущую работу над внедрением Формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе,

– сообщил Зеленский.

Будет ли на саммите Россия

Российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии. Все из-за того, что страна якобы отказалась от нейтралитета в войне. Интересно, что ранее Москва заявляла, что не против переговоров о прекращении войны.

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