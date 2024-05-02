После этого может состояться общение с Россией, – Кулеба о саммите в Швейцарии

15 – 16 мая в Швейцарии пройдет первый Саммит мира по войне в Украине. Дмитрий Кулеба объяснил, почему на нем не будет представителей страны-агрессора.

Министр иностранных дел подчеркнул, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла. В то же время ее могут привлечь к переговорам в будущем.

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Когда Москва присоединится к переговорам

Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 по 2022 год у Украины было около 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с посредниками и в двустороннем формате. Однако из этого ничего не вышло. Более того, все разговоры закончились масштабным вторжением.

Поэтому мы знаем, что нет смысла иметь Россию за переговорным столом, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно,

– отметил дипломат.

По словам министра, есть только два способа заставить Россию соблюдать соглашения и обещания.

Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одинаковые принципы и одинаковые подходы.

Вот почему саммит не предполагает участия России. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия.

– объяснил Кулеба.

Дипломат отметил, что уже после этого может состояться общение с Россией и она может стать участницей переговоров. Ибо, в конце концов, невозможно положить конец войне без обеих сторон.

Ранее президент Зеленский сообщил, что России не будет на Саммите мира. Глава государства заявил, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты мирной инициативы "с деталями, что делать". По их результатам создадут конкретный план, а затем эти наработки передадут России.

Украинский лидер отметил, что общение со страной-агрессором будет происходить в формате, похожем на формат зернового соглашения.

Тем временем в России заявили, что не приедут в Швейцарию, даже если их пригласят. Глава МИД России Лавров сказал, что Берн перестал быть нейтральной стороной, а потому не может быть соответствующей площадкой для проведения саммита мира.