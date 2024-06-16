С Россией можно разговаривать только с позиции силы: эксклюзивный репортаж с Саммита мира

В Швейцарии продолжается Саммит мира. Президент Украины Владимир Зеленский уже успел провести двусторонние переговоры с представителями США, Чили, Грузии, Аргентины, Кении и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Корреспондентка 24 Канала из Швейцарии София Назаренко рассказала, что вчера, 15 июня, начался круглый стол. Там присутствовали 92 страны и восемь международных организаций.

Читайте также Начался второй день Саммита мира в Швейцарии: самые интересные заявления стран-участниц

"После фото на руководителей государств и национальную делегацию ожидала культурная программа. Им показали популярный украинский спектакль "Конотопская ведьма" режиссера Ивана Урывского", – сказала она.

Основные заявления во время Саммита мира

София Назаренко отметила, что сегодня, 16 июня, национальные делегации продолжают обсуждать путь к миру в Украине. Этот саммит называют инаугурационным. Первая встреча лидеров не имеет цели завершить войну в Украине. Однако Саммит мира поможет выработать общий подход со стороны всех вовлеченных партнеров.

"Наша цель – вдохновить процесс к справедливому и длительному миру в Украине. Конечно, мы осознаем, что впереди нас ждет долгий путь. У нас нет иллюзий, что мы достигнем окончательного взаимопонимания на этом Саммите. Но тогда мы сможем приблизиться к достижению такого понимания слово за словом, предложение за предложением, шаг за шагом", – заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

Западные лидеры отвергают так называемый "мирный план" кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение российского лидера оккупировать четыре области Украины "несерьезным".

Большинство западных стран отмечают, что Украина может разговаривать с Россией только с позиции силы. В частности, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о готовности передать новый военный пакет помощи для Украины и пригласил Владимира Зеленского посетить Италию,

– подчеркнула корреспондентка.

Однако во время саммита были и те, кому не хватало России за столом переговоров уже сейчас. Например, президент Кении Уильям Руто во время Глобального саммита мира в Швейцарии заявил, что несмотря на статус агрессора Россия должна присутствовать на встрече.

Такую позицию также занимал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отмечал, что Турция оказалась эффективной в посредничестве между Россией и Украиной, и напомнил о функционировании зернового коридора.

Украина отмечает, что с Россией можно говорить только после того, как все союзники наработают общий подход к миру в Украине, основываясь на Ф1йформуле мира Владимира Зеленского.

Однако наше государство четко заявляет, что не пойдет на компромиссы по территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины. Украинский лидер верит, что есть шанс на то, чтобы закончить войну уже во время второго Саммита мира. Однако пока дата его проведения, конечно, неизвестна.

"Должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира, как его можно достичь долговременным способом. Устав ООН является для нас основой. И тогда, когда план действий будет на столе, согласованный всеми, понятный для всех, прозрачный для народов, тогда он будет донесен до представителей России. Чтобы на втором мирном саммите мы смогли зафиксировать реальное окончание войны", – отметил Зеленский.

Государства подпишут совместное коммюнике

Ожидается, что по результатам Саммита мира страны-участницы подпишут совместное коммюнике. Пока неизвестно, кто именно присоединится к подписанию финального документа. Переговоры продолжаются до последней минуты. Кроме того, коммюнике будет открыто и для тех стран, которые не доехали на Саммит мира в Швейцарии, но хотят выразить свою поддержку Украине.

В финальном документе ожидаются заявления о том, что мир можно обеспечить только в диалоге, поэтому в будущем придется к мирному процессу приобщить Россию. Кроме того, в тексте говорится о недопустимости использования ядерного оружия в войне против Украины. А украинские атомные электростанции должны безопасно работать под контролем Украины. В частности, сейчас оккупированная ЗАЭС. Конечно, под наблюдением МАГАТЭ,

– рассказала Назаренко.

Среди других пунктов есть и продовольственная безопасность и примечание о необходимости обеспечения свободного и полного торгового судоходства. Очень важной темой является возвращение украинских военнопленных по формуле "обмен всех на всех" и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

Впоследствии состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского, который более подробно ознакомит с результатами, которые Украине удалось получить во время Саммита мира в Швейцарии.

Саммит мира в Швейцарии: главное