Украина начинает мирный процесс с позиции силы, – президент Финляндии

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии начали Глобальный саммит мира, где обсуждают ключевые моменты завершения войны в Украине. Представители ряда стран уже сказали свое слово, среди них и президенты Франции и Финляндии.

Саммит мира, инициированный Украиной, проходит 15 – 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии, по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. Заметим, что перед началом мероприятия правительство Швейцарии подтвердило, что участие примут 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Что сказал президент Финляндии

Во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира президент Финляндии Александр Стубб выразил поддержку нашему государству. По его словам, Украина начинает процесс к миру в войне с Россией с позиции силы.

Я думаю, Украина на самом деле начинает этот процесс к миру с позиции силы. Гораздо более сильной, чем она была три недели назад и тем более три месяца назад,

– подчеркнул лидер Финляндии.

Он также напомнил, что его страна также имеет границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров, что не может не беспокоить его, учитывая оккупацию накануне Второй мировой войны.

Необходимо отразить агрессию России

. На обсуждение Саммита вынесены 3 ключевых вопроса . В частности, продовольственной безопасности и судоходства, ядерной безопасности, возвращение пленных в формате всех на всех, а также возвращение украинских детей.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления заявил, что капитуляция Украины не может быть путем к миру. Для того, чтобы достичь мира, в первую очередь необходимо отразить агрессию России.

Все из нас преданы построению устойчивого мира. Но, как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира является помощь Украине в отражении агрессии,

– пояснил французский руководитель.

Мирный план могут представить России

Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план после Саммита мира в Швейцарии. Российский представитель, возможно, увидит этот план на втором саммите.

В то же время глава ОП отметил, что в украинском плане не будет никаких уступок относительно территориальной целостности, суверенности и независимости нашего государства.