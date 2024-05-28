Это начало процесса завершения войны, – Стефанишина о Саммите мира и участии России в переговорах

Саммит мира станет первой площадкой, которая поможет завершить войну в Украине. В будущем формат встречи лидеров может быть несколько изменен.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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По ее словам, эта встреча станет первой площадкой где лидеры официально будут обсуждать восстановление мира в Украине.

Это начало большого политического измерения, завершения войны. Безусловно, будут определенные модификации и уже была анонсирована опция следующей встречи в одной из арабских стран,

– сказала Стефанишина.

После заседания Совета Украина - НАТО, Стефанишина услышала преданность по этой конференции от всех союзников. Украинский министр называет Саммит мира "единственным новым инструментом, который позволяет завершить войну, не связывая себя определенными конвенционными механизмами".

Относительно вероятного присутствия российской стороны на таком саммите в будущем, Стефанишина отметила, что сейчас стоит сосредоточиться на организации встречи, которая состоится уже через 2 недели. При этом, украинская сторона надеется на присутствие не только союзников, но и стран Глобального юга и Азии.