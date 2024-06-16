Второй день Саммита мира в Швейцарии: хронология полномасштабной войны за 16 июня
В швейцарском Люцерне начался второй день Саммита мира, на котором десятки стран должны принять совместное коммюнике по войне в Украине. Тем временем защитники продолжают держать оборону на большинстве направлениях фронта.
В Украине почти два с половиной года идет полномасштабная война. Какие весомые события на фронте и международной арене произошли в течение нового дня вооруженного противостояния, передает 24 Канал.
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В течение 15 июня,активность российских оккупантов на Времовском направлении увеличилась втрое. Агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки. Журналисты пишут, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте. Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав, В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше. По данным Reuters, в нем говорится, что страны – участницы Саммита мира имеют общие позиции по трем вещам:
Активность россиян на Времовском направлении увеличилась втрое, говорит Генштаб
Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне, – АР
– заявили военные.
СМИ узнали текст совместного коммюнике Саммита мира
В течение 15 июня,активность российских оккупантов на Времовском направлении увеличилась втрое. Агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки.
Журналисты пишут, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.
Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав,
В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше.
По данным Reuters, в нем говорится, что страны – участницы Саммита мира имеют общие позиции по трем вещам: