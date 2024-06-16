Второй день Саммита мира в Швейцарии: хронология полномасштабной войны за 16 июня

В швейцарском Люцерне начался второй день Саммита мира, на котором десятки стран должны принять совместное коммюнике по войне в Украине. Тем временем защитники продолжают держать оборону на большинстве направлениях фронта.

В Украине почти два с половиной года идет полномасштабная война. Какие весомые события на фронте и международной арене произошли в течение нового дня вооруженного противостояния, передает 24 Канал.

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