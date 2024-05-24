Байден и Си должны быть на Саммите мира: политолог сказал, почему у них нет другого варианта

Саммит мира состоится уже в июне 2024 года в Швейцарии. Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин точно будут на нем по важным причинам.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что разговоры со стратегической неопределенностью Байдена есть только из-за компонента безопасности, а Си поедет на Саммит, ведь на нем будет его главный конкурент региона – Индия. На Саммите Украине важно перенять инициативу в свои руки.

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Байден на Саммите мира

По мнению политолога, Байден точно будет на Саммите мира, а разговоры о стратегической неопределенности США связаны с компонентом безопасности.

"И в количественном, и в качественном составе Саммит мира будет на чрезвычайно качественном уровне", – подчеркнул Буряченко.

Си приедет на Саммит

Представитель Белого дома Джейк Салливан пока не может подтвердить участие Байдена в Саммите мира. В то же время он отметил, что США участвовали в подготовке к саммиту в Швейцарии.

Политолог объяснил, что побуждать приезд на Саммит мира лидера Китая будет премьер-министр Индии Нарендра Моди, который тоже посетит Швейцарию. Сейчас мощные предприятия США, конкурируя с Китаем, переносят свои производства именно в Индию, которая на этом плацдарме хочет опередить Китай и быть в этом регионе № 1. Индия фактически становится площадкой развития капитала Запада, который до того был Китай.

По словам Буряченко, Китай является прямым экономическим конкурентом Индии в региональном лидерстве, также страны имеют территориальный спор, а Индия перегнала Китай в демографическом смысле в прошлом году.

Это лучший для них (для Индии – 24 Канал) провокационный момент, который можно было использовать. Очень хочется Моди стать лидером, который заведет Индию в G7, сделав формат G+1, или даже G8. Это его очень давняя мечта,

– отметил политолог.

Именно поэтому, если Китай проигнорирует участие в Саммите, его "выбросят" из мировой геополитики, что точно не в его интересах.

Ключевая задача Саммита

Основной задачей Саммита является рассмотрение трех базовых вопросов из перечня пунктов украинской Формулы мира, а именно гуманитарная, ядерная безопасности и обмен пленными.

Первая наша задача – это реализация динамического преимущества, чтобы Формула мира, которая сейчас есть на геополитическом столе, была украинской Формулой мира. Для этого нужно максимально количественное и качественное представительство, чего мы сейчас эффективно добиваемся,

– отметил Буряченко.

Также он добавил, что не стоит ожидать завершения войны и уничтожения России сразу после этого Саммита. Однако Украина должна работать над каждым пунктом, справедливым завершением войны и разработкой условий капитуляции для России.

Будет нелегко, Путин будет делать все возможное, чтобы подорвать договоренности, возможно, сделать так, чтобы страны не поехали туда (на Саммит мира – 24 Канал),

– объяснил политолог.

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