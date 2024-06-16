Единственный путь: Эквадор настаивает на переговорах между Украиной и Россией

16 июня 2024, 14:35
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Эквадор выступает за то, чтобы Украина и Россия встретились за столом переговоров. Страна видит в этом единственный способ достижения длительного мира и прекращения человеческих страданий.

Соответствующее мнение на полях Саммита мира в Швейцарии высказал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Он искренне верит, что существует мирный способ закончить войну в Украине.

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Заявление президента Эквадора

Даниэль Нобоа сообщил, что целью Эквадора на этом Саммите является призвать международное сообщество к диалогу и переговорам. Президент страны считает это единственным путем к перемирию и длительному миру, к прекращению человеческих страданий и смертей.

Мы искренне верим, что мирное решение возможно. Не недооценивайте силу диалога и сотрудничества. Нам нужно фокусироваться на конкретных шагах, которые будут способствовать примирению,
– указал лидер страны.

Стоит указать! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Саммит мира – это не то мероприятие, к которому привыкла Россия – где все "говорят в одну дудку". То есть каждая страна может выразить свое видение окончания войны. Именно через откровенный диалог Украина хочет найти правильное решение.

Возможен ли диалог с Россией

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Саммита отметил, что для того, чтобы закончить войну, нужно пригласить и противоположную сторону. То есть конфликт так или иначе закончится переговорами. По словам главы МИД Украины, следующий саммит должен ознаменовать конец войны.
  • Дмитрий Кулеба отметил, что Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов – языке, которой Москва говорит сейчас.
  • Глава украинского МИД отметил, что последний ультиматум Путина не вызвал особой реакции на Саммите. Министр объяснил, что все понимают, что соответствующее заявление было лишь "пиар-волной" накануне мероприятия. Российская разведка понимала важность этого мероприятия, поэтому использовала свое главное информационное оружие – Путина. Однако серьезного отношения к предложению диктатора нет.

Автор: Дмитро Усик