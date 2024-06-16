Единственный путь: Эквадор настаивает на переговорах между Украиной и Россией

Эквадор выступает за то, чтобы Украина и Россия встретились за столом переговоров. Страна видит в этом единственный способ достижения длительного мира и прекращения человеческих страданий.

Соответствующее мнение на полях Саммита мира в Швейцарии высказал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Он искренне верит, что существует мирный способ закончить войну в Украине.

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Заявление президента Эквадора

Даниэль Нобоа сообщил, что целью Эквадора на этом Саммите является призвать международное сообщество к диалогу и переговорам. Президент страны считает это единственным путем к перемирию и длительному миру, к прекращению человеческих страданий и смертей.

Мы искренне верим, что мирное решение возможно. Не недооценивайте силу диалога и сотрудничества. Нам нужно фокусироваться на конкретных шагах, которые будут способствовать примирению,

– указал лидер страны.

Возможен ли диалог с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Саммита отметил, что для того, чтобы закончить войну, нужно пригласить и противоположную сторону. То есть конфликт так или иначе закончится переговорами. По словам главы МИД Украины, следующий саммит должен ознаменовать конец войны.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов – языке, которой Москва говорит сейчас.

Глава украинского МИД отметил, что последний ультиматум Путина не вызвал особой реакции на Саммите. Министр объяснил, что все понимают, что соответствующее заявление было лишь "пиар-волной" накануне мероприятия. Российская разведка понимала важность этого мероприятия, поэтому использовала свое главное информационное оружие – Путина. Однако серьезного отношения к предложению диктатора нет.