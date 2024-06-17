В частности, более 500 детей: генпрокурор Костин назвал, сколько гражданских убила Россия

Только по подтвержденным данным, российские оккупационные войска во время полномасштабного вторжения убили более 12 тысяч гражданских. Среди них 551 ребенок.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время Саммита мира в Швейцарии, о чем отметили в Офисе Президента.

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Генпрокурор Костин подтвердил гибель более 12 тысяч гражданских из-за действий оккупантов

Как сообщили в ОП, в рамках Саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц".

Во время этого мероприятия генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что правоохранители уже задокументировали почти 130 тысяч случаев военных преступлений, которые совершили оккупанты, среди них 301 случай сексуального насилия.

Кроме этого, по словам Костина, россияне убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка – это только по подтвержденным данным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на этом же мероприятии отметил, что все люди, которые находятся в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. Собственно, есть подтверждение по меньшей мере 14 тысяч таких случаев.

На выходных, 15 – 16 июня, в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Все о заявлениях стран-участниц на этом мероприятии – читайте здесь.

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Пытки в российском плену: что говорил генпрокурор