В частности, более 500 детей: генпрокурор Костин назвал, сколько гражданских убила Россия
Только по подтвержденным данным, российские оккупационные войска во время полномасштабного вторжения убили более 12 тысяч гражданских. Среди них 551 ребенок.
Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время Саммита мира в Швейцарии, о чем отметили в Офисе Президента.
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Генпрокурор Костин подтвердил гибель более 12 тысяч гражданских из-за действий оккупантов
Как сообщили в ОП, в рамках Саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц".
Во время этого мероприятия генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что правоохранители уже задокументировали почти 130 тысяч случаев военных преступлений, которые совершили оккупанты, среди них 301 случай сексуального насилия.
Кроме этого, по словам Костина, россияне убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка – это только по подтвержденным данным.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на этом же мероприятии отметил, что все люди, которые находятся в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. Собственно, есть подтверждение по меньшей мере 14 тысяч таких случаев.
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Пытки в российском плену: что говорил генпрокурор
- В начале июня генеральный прокурор Андрей Костин рассказывал, что "каждый, кто был в российском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов... военнопленных пытают и удерживают в нечеловеческих условиях".
- По его словам, даже за общение на украинском языке пленные подвергаются избиению и другим формам физического насилия. Также есть случаи, когда освобожденные из плена, рассказывали, что были свидетелями убийств других пленных.
- Так, известно, что 2200 украинских защитников признали потерпевшими в производствах о пребывании в российском плену. Более 500 из них свидетельствовали о применении физического насилия во время допросов, в частности, пытки электротоком.